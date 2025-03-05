Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm trên các ngôn ngữ như Python, PHP, Java,…
Tiến hành kiểm thử phần mềm, phát hiện và báo cáo lỗi phần mềm.
Tìm hiểu và nghiên cứu công nghệ mới, phù hợp với sản phẩm.
Thực hiện yêu cầu của quản lý trực tiếp về các task được giao trong dự án thực tế.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Yêu thích và có định hướng phát triển lên Lập trình viên.
Đã từng làm dự án liên quan đến PHP hoặc Nextjs hoặc Reactjs.
Khả năng tự tìm hiểu, tư duy logic.
Ưu tiên ứng viên làm được fulltime.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập từ: 4.000.000 – 8.000.000 VNĐ/tháng.
Được đào tạo và phát triển các kỹ năng về lập trình với các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành công nghệ thông tin theo lộ trình 3 – 6 tháng.
Học tập những kiến thức mới đáp ứng xu hướng phát triển của công nghệ trong đào tạo trực tuyến.
Tham gia vào quá trình thiết kế các sản phẩm phần mềm như ERP, Tích hợp hệ thống, AI, Blockchain.
Cơ hội lên chính thức sau 6 tháng, thu nhập khi lên chính thức từ 10.000.000 VNĐ/tháng.
Phụ cấp, phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa 17T4, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

