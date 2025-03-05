Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm trên các ngôn ngữ như Python, PHP, Java,…

Tiến hành kiểm thử phần mềm, phát hiện và báo cáo lỗi phần mềm.

Tìm hiểu và nghiên cứu công nghệ mới, phù hợp với sản phẩm.

Thực hiện yêu cầu của quản lý trực tiếp về các task được giao trong dự án thực tế.

Trình độ: Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Yêu thích và có định hướng phát triển lên Lập trình viên.

Đã từng làm dự án liên quan đến PHP hoặc Nextjs hoặc Reactjs.

Khả năng tự tìm hiểu, tư duy logic.

Ưu tiên ứng viên làm được fulltime.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập từ: 4.000.000 – 8.000.000 VNĐ/tháng.

Được đào tạo và phát triển các kỹ năng về lập trình với các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành công nghệ thông tin theo lộ trình 3 – 6 tháng.

Học tập những kiến thức mới đáp ứng xu hướng phát triển của công nghệ trong đào tạo trực tuyến.

Tham gia vào quá trình thiết kế các sản phẩm phần mềm như ERP, Tích hợp hệ thống, AI, Blockchain.

Cơ hội lên chính thức sau 6 tháng, thu nhập khi lên chính thức từ 10.000.000 VNĐ/tháng.

Phụ cấp, phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

