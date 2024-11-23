Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng,...
Viết content + Hình ảnh + Video + Chạy Ads
Theo dõi, thống kê các số liệu, điều chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo
Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả
Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường để tối ưu hóa nội dung và chiến lược quảng cáo
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan khác
Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hỗ trợ 3.500.000đ/tháng + thưởng + % doanh số học việc tối đa 2 tháng
Tổng thu nhập: 6.000.000đ - 9.000.000đ
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thực tập hoặc có thể cân nhắc sớm hơn nếu như đạt hiệu quả tốt
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Du lịch, liên hoan, tham dự sự kiện nội bộ của công ty nói chung và chi nhánh nói riêng
Cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế với các dự án về thị trường nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
