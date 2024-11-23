Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng,...

Viết content + Hình ảnh + Video + Chạy Ads

Theo dõi, thống kê các số liệu, điều chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo

Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường để tối ưu hóa nội dung và chiến lược quảng cáo

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan khác

Yêu thích lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là Tiktok

Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ 3.500.000đ/tháng + thưởng + % doanh số học việc tối đa 2 tháng

Tổng thu nhập: 6.000.000đ - 9.000.000đ

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thực tập hoặc có thể cân nhắc sớm hơn nếu như đạt hiệu quả tốt

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Du lịch, liên hoan, tham dự sự kiện nội bộ của công ty nói chung và chi nhánh nói riêng

Cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế với các dự án về thị trường nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE

