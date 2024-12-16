Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 Đồng Bát, Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lĩnh vực: POD (Print on Demand/ Ecommerce thị trường US&UK)

- Lên chiến lược, kế hoạch marketing chi tiết theo tháng.

- Thực hiện các chiến dịch quảng cáo FB Ads, test và scale campaigns.

- Tối ưu chiến dịch quảng cáo dựa trên báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, tuần, tháng.

- Báo cáo kết quả công việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads ở thị trường nước ngoài, doanh thu >20k USD (Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử POD).

- Kiến thức chuyên sâu và thành thạo về Facebook Ads.

- Ưu tiên sử dụng tiếng anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-15M + Thưởng KPI.

- Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương.

- Tháng lương thứ 13, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

- Được đào tạo chi tiết, hướng dẫn làm quen công việc.

- Môi trường trẻ, năng động.

- Cơ hội phát triển rõ ràng, Du lịch hàng năm.

- Review lương định kỳ hàng năm và theo năng lực làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin