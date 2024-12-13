Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Vinkor Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dm6 - 3 Làng nghề Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và lên chiến dịch quảng cáo:

Nghiên cứu thị trường: Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của khách hàng để xây dựng chiến dịch quảng cáo

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo: Lên ý tưởng và kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo, bao gồm mục tiêu, đối tượng, ngân sách, nội dung

Triển khai chiến dịch quảng cáo: Bao gồm việc thiết kế, sản xuất, đặt mua quảng cáo, thuê ngoài, bổ sung nguyên liệu cho quảng cáo

Phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo: Phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo để tối ưu hóa kết quả.

Nghiên cứu giá cả của các đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất lên cấp trên.

Lập kế hoạch và Báo cáo công việc định kỳ:

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác :

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại trụ sở công ty tại Hà Nội .

Có khả năng viết và sáng tạo nội dung.

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook từ 1 năm trở lên.

Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Vinkor Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ ( Lương cứng + hoa hồng + phụ cấp)

Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty (12 ngày nghỉ phép /năm)

Phụ cấp xăng xe- điện thoại nếu có phát sinh trong quá trình làm việc.

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm.

Xét tăng lương 2 lần/ năm theo năng lực và mức độ cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vinkor Group

