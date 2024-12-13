Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Xây dựng kế hoạch, trực tiếp triển khai và quản lý các chiến dịch quảng cáo.

- Lên ngân sách dự kiến cho các chiến dịch, chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra.

- Theo dõi đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo. Đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.

- Nghiên cứu đối thủ, phân tích báo giá, đề xuất ngân sách và kịch bản triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

– Cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán Facebook, vận hành, tối ưu quảng cáo nhằm đạt được KPI đã đề ra.

- Đồng bộ thông tin, phối hợp với các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy FB Ads từ 1 năm trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm chạy FB Ads ở lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp các khóa học liên quan: Facebook Ads, Marketing,...)

- Có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: Lương cứng 10-13M + % hh + thưởng nóng theo hiệu suất công việc.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

- Thưởng tháng lương thứ 13, được thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin