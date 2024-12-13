Tuyển Digital Marketing Paradise Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Phòng 201, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch chi tiết, cài đặt, tạo và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch Digital Marketing (SEO, Display Ad, Facebook Ad, Google Ad, Seeding, KOLs, CRM, Email Marketing và các kênh mạng xã hội, quảng cáo theo chiến dịch ...) nhằm góp phần thúc đẩy doanh thu bán hàng.

Tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan trong hoạt động Digital Marketing cho Ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan.

Phối hợp với bộ phận thiết kế để thực hiện các mẫu quảng cáo online (banner, landing page, post facebook ...)

Kiểm soát, quản lý và tối ưu hiệu quả các công cụ digital cho các chiến dịch.

Đo lường đánh giá hiệu quả trên các kênh/công cụ, chiến dịch đã triển khai và tỉ lệ chuyển đổi thành công.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để nắm bắt các mục tiêu kinh doanh của công ty và lên kế hoạch, đề xuất các chiến lược phù hợp với KPI và ngân sách.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật hoạt động các công ty cùng ngành, các xu hướng Digital Marketing, marketing online mới để lập kế hoạch phát triển hoạt động Marketing của công ty, chia sẻ trong team và áp dụng tối ưu.

Lập báo cáo định kỳ tháng, quý, năm dựa trên chỉ tiêu KPI đặt ra và ROI mang về.

Hỗ trợ các bộ phận trong Công ty về xây dựng, phát triển thương hiệu và quảng cáo Online

Tương tác làm việc với các agency quảng cáo, các phòng ban nội bộ công ty đảm bảo chương trình marketing được hiện hiệu quả và đúng thời điểm

Nắm vững mọi dịch vụ, tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ, giá và chính sách sử dụng dịch vụ của công ty

Trả lời thư điện tử, điện thoại, và mọi yêu cầu của khách hàng (bắt buộc trong vòng 24 giờ)

Duy trì mối quan hệ hợp tác, gần gũi và đảm bảo giao tiếp có hiệu quả với các bộ phận khác

Hỗ trợ Trưởng phòng Marketing tổng hợp báo cáo các chiến dịch digital

Hỗ trợ Trưởng phòng Marketing kiểm tra giá hợp đồng dịch vụ từ đối tác, sàng lọc báo giá

Lập kế hoạch và ngân sách Digital Marketing

Triển khai, phối hợp với thành viên nhóm thực hiện chiến lược, chiến dịch Digital Marketing

Cung cấp thông tin, ý kiến, sáng kiến thúc đẩy, phát triển kế hoạch Digital Marketing

Có thể tương tác với khách hàng, nhân viên và các bên thứ ba phản ánh cao về khách sạn, thương hiệu và Công ty,...

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các lĩnh vực Marketing, các ngành Du lịch, hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường

Có khả năng sử dụng tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng tạo động lực và gắn kết nhân viên

Am hiểu về các mạng xã hội, website và các kênh thương mại điện tử

Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm

Có tinh thần học hỏi, không ngại khó và luôn có tinh thần "can do"

Thái độ: Tích cực, chủ động, có trách nhiệm

Tính cách: Trung thực, hòa đồng, chăm chỉ, bình tĩnh...

Khả năng: Ví dụ khả năng chịu áp lực cao, khả năng phán đoán, cân nhắc thấu đáo, sáng tạo...

Tại Paradise Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ

Thưởng doanh thu theo quy định công ty

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Phụ cấp ăn trưa 35.000/ngày

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Đãi ngộ khác: Tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ trong năm,tiệc nhân viên, Outing trip...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Paradise Group

