Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Chạy google ads hình thức search, GDN,.....

Chạy Facebook ads: lên cam chạy chuyển đổi kênh Facebook.

Tối ưu luồng trải nghiệm khách hàng để tăng tỷ lệ chuyển đổi: thông điệp, giao diện web, giao diện trang học thử, luồng thanh toán, luồng re-marketing ...

Market research: Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để khai phá thị trường mới cho kênh Global.

Thực hiện báo cáo performance và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Có từ 2 năm kinh nghiệm Google Ads, mạnh search.

Từng làm việc tại các đơn vị edtech là 1 lợi thế.

Chăm chỉ; Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề, làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty.

Ăn trưa tại công ty.

Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.

Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.

Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.

Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.

Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin