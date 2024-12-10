Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Nam Dược làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ Phần Nam Dược
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Xây dựng nội dung, ý tưởng triển khai, cách thức thể hiện cho kênh truyền thông tiktok, sàn thương mại điện tử
- Biên tập nội dung, ý tưởng và kịch bản chi tiết cho các phóng sự, video cần sản xuất hoặc phối hợp sản xuất
- Phân tích xu hướng, nhu cầu của người tiêu dùng trên tiktok để tìm ra cách tiếp cận phù hợp.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ tuổi dưới 35
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Truyền hình, báo chí, truyền thông, Marketing, các ngành xã hội
- Kiến thức cơ bản về ngành truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng
- Ưu tiên ứng viên thành thạo một số phần mềm dựng phim hoặc có kiến thức cơ bản về ngành Y/ Dược
Tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm
Quà chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nam Dược
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
