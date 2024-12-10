Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Nam Dược làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xây dựng nội dung, ý tưởng triển khai, cách thức thể hiện cho kênh truyền thông tiktok, sàn thương mại điện tử

- Biên tập nội dung, ý tưởng và kịch bản chi tiết cho các phóng sự, video cần sản xuất hoặc phối hợp sản xuất

- Phân tích xu hướng, nhu cầu của người tiêu dùng trên tiktok để tìm ra cách tiếp cận phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tuổi dưới 35

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Truyền hình, báo chí, truyền thông, Marketing, các ngành xã hội

- Kiến thức cơ bản về ngành truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng

- Ưu tiên ứng viên thành thạo một số phần mềm dựng phim hoặc có kiến thức cơ bản về ngành Y/ Dược

Tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm

Quà chúc mừng sinh nhật

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nam Dược

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin