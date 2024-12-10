Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Trực tiếp Setup và tối ưu quảng cáo Facebook
Phối hợp với content, media xây dựng content win phù hợp với insight khách hàng
Phối hợp với bộ phận sale nắm được phản hồi của khách hàng để cải thiện bài quảng cáo phù hợp
Đo lường và báo cáo hiệu quả
Thực hiện các báo cáo thường kì và đột xuất
Xây dựng hệ thống quy trình/ quy định nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí.
Cập nhật và áp dụng kiến thức, xu hướng mới tham vấn Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm chạy FB Ads >6 tháng, ngân sách > 200 triệu/ tháng
Kiến thức kinh doanh thương mại điện tử/mạng xã hội; Am hiểu sâu sắc về các công cụ Social Marketing, Digital Marketing, hệ thống bán hàng Online, các công nghệ phần mềm phục vụ việc phát triển nền tảng TMĐT; khả năng nắm bắt tâm lý, hành vi khách hàng
Kỹ năng: ra quyết định và giải quyết vấn đề; lập kế hoạch và triển khai; Tổng hợp phân tích dữ liệu; Tư duy đổi mới, sáng tạo, cập nhập kiến thức mới
Sức khoẻ tốt
Điểm cộng: Tiếng Anh, ngành thời trang nữ/làm đẹp/ dịch vụ, ứng viên đang có mục tiêu trở thành quản lý, trưởng phòng
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc linh hoạt
Thu nhập 12 - 20 triệu
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân: Quản lý và xây dựng team Facebook Ads khi kết quả chạy ads hiệu quả sau 3 - 6 tháng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
