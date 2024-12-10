Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Trực tiếp Setup và tối ưu quảng cáo Facebook

Phối hợp với content, media xây dựng content win phù hợp với insight khách hàng

Phối hợp với bộ phận sale nắm được phản hồi của khách hàng để cải thiện bài quảng cáo phù hợp

Đo lường và báo cáo hiệu quả

Thực hiện các báo cáo thường kì và đột xuất

Xây dựng hệ thống quy trình/ quy định nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí.

Cập nhật và áp dụng kiến thức, xu hướng mới tham vấn Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học

Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm chạy FB Ads >6 tháng, ngân sách > 200 triệu/ tháng

Kiến thức kinh doanh thương mại điện tử/mạng xã hội; Am hiểu sâu sắc về các công cụ Social Marketing, Digital Marketing, hệ thống bán hàng Online, các công nghệ phần mềm phục vụ việc phát triển nền tảng TMĐT; khả năng nắm bắt tâm lý, hành vi khách hàng

Kỹ năng: ra quyết định và giải quyết vấn đề; lập kế hoạch và triển khai; Tổng hợp phân tích dữ liệu; Tư duy đổi mới, sáng tạo, cập nhập kiến thức mới

Sức khoẻ tốt

Điểm cộng: Tiếng Anh, ngành thời trang nữ/làm đẹp/ dịch vụ, ứng viên đang có mục tiêu trở thành quản lý, trưởng phòng

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc linh hoạt

Thu nhập 12 - 20 triệu

Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân: Quản lý và xây dựng team Facebook Ads khi kết quả chạy ads hiệu quả sau 3 - 6 tháng

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ

Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

