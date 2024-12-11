Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch Digital Marketing
2. Quản lý và triển khai các chiến dịch Digital Marketing
3. Theo dõi, đánh giá và cải tiến hoạt động Digital Marketing
4. Quản lý và phát triển đội nhóm
5. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Digital Marketing, Marketing, Công nghệ thông tin, hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, trong đó 1-2 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm.
Am hiểu về các kênh và công cụ Digital Marketing, đặc biệt có kinh nghiệm sử dụng AI trong các hoạt động như quảng cáo, phân tích dữ liệu, và tự động hóa quy trình.
Kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và thành thạo các công cụ đo lường như Google Analytics, AI-based Analytics Tools, và Data Studio.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng AI trong Digital Marketing.
Thành thạo tiếng Anh và am hiểu các công cụ AI quốc tế là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng...) và chế độ đãi ngộ của Tập đoàn
Mức thu nhập: Lương cạnh tranh + Thưởng năm + Thưởng các ngày lễ tết...
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty
Thưởng lễ tết; thưởng theo quý; du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Chế độ phúc lợi, công đoàn theo quy định của Tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
