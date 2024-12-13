Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 448 - 450 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phát triển và quản lý các chiến dịch Digital Marketing.

Quản lý các nền tảng kỹ thuật số của doanh nghiệp.

Tối ưu hóa nội dung cho trang web và các kênh mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, v.v.

Theo dõi luồng lưu lượng truy cập trang web và cung cấp báo cáo nội bộ thường xuyên.

Sửa lỗi liên quan đến nội dung trực tuyến.

Tham dự các sự kiện kết nối và giới thiệu sản phẩm.

Xác định các xu hướng tiếp thị kỹ thuật số mới và đảm bảo rằng thương hiệu đang không bị lỗi thời so với sự phát triển của ngành.

Chỉnh sửa và đăng nội dung, video, podcast và nội dung âm thanh trên các trang trực tuyến.

Thực hiện các nỗ lực trên mạng xã hội để cải thiện KPI, lượt thích, lượt chia sẻ, v.v...

Báo cáo công việc với Trưởng bộ phận, thực hiện các yêu cầu khác trong khuôn khổ công việc theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm mảng thời trang cao cấp

Khả năng tập trung tốt, có tư duy logic, chi tiết tỉ mỉ với công việc, hướng tới sự hoàn thiện cao nhất

Nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao

Quản lý thời gian và kỷ luật tốt

Hiểu biết sâu sắc về thời trang là một lợi thế

Có khả năng chỉnh sửa ảnh, video cơ bản

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + PC ăn trưa + KPI + Tiền gửi xe + + Thưởng khác

Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến thêm.

Được đào tạo trực tiếp bởi các quản lý dày dặn kinh nghiệm thực tế

Các chế độ phúc lợi theo quy định.

Được đào tạo phát triển bản thân.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, lương tháng 13... và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

