Tuyển Digital Marketing Công Ty Phân Phối Mỹ Phẩm Hàn Quốc Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Star Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Content SEO:

Content SEO:

Viết bài chuẩn SEO -

Lập kế hoạch và triển khai đẩy nội dung từ khóa cho website. -

Theo dõi, đo lường, tối ưu và xử lý phát sinh của hoạt động SEO trên các công cụ: Google Analytics, Search Console,... -

Đánh giá và cải tiến chất lượng website về kỹ thuật và trải nghiệm người dùng, đáp ứng yêu cầu của tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm. Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu. Các công việc khác:

Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm viết bài chuẩn SEO web.

Có kiến thức cơ bản về SEO và tối ưu hóa nội dung trên Website.

Có tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo và thích nghi tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Có khả năng viết tốt, sáng tạo, mạch lạc và thu hút.

Tư duy nhạy bén, logic, chủ động trong công việc.

Biết sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa.

Ưu tiên ứng viên có thể tự lên kế hoạch nội dung cho website và chủ động các khâu từ nghiên cứu chủ đề, nghiên cứu bộ key, chọn key, viết bài, đăng bài trên wordpress.

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cứng từ: 8 -12 triệu

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, [protected info], Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển

