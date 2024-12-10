Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - |,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Quản lý hệ thống các kênh phân phối được giao. Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh phân phối.

- Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, sampling tại điểm bán để kích cầu tiêu dùng. Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các hoạt động quảng bá sản phẩm.

- Quản lý trưng bày sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được trưng bày đẹp mắt, thu hút tại các điểm bán.

- Thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra trơn tru.

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ dưới 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

- Từ 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành mẹ và bé, mỹ phẩm

- Tinh thần, thái độ: chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, tráchnhiệm, chịu được áp lực công việc

- Kỹ năng: thành thạo tin học văn phòng, tạo dựng mối quan hệ, quản lý dự án, làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương upto 18.000.000vnđ

- Phụ cấp công tác phí, thưởng

- Đầy đủ 14 loại chi phí phúc lợi: Lễ Tết, sinh nhật, trung thu, 01/06, quà kết hôn, quà sinh con, ...

- Du lịch, teambuilding,...

- BHXH, phép năm sau thử việc theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam

