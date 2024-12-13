Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thông Minh Cleverads làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3G1 - Khu TTTM Five Star, số 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội|, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và thực hiện các nội dung quản trị, quảng cáo Google AdWords, Facebook theo yêu cầu của khách hàng & hướng dẫn của leader.

- Phối hợp cùng các team để thực hiện đúng yêu cầu về nội dung quảng cáo.

- Theo dõi và cập nhật các xu hướng của thị trường.

- Hỗ trợ Team Leader trong các công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối các trường ĐẠI HỌC chuyên ngành marketing, báo chí, truyền thông, ngữ văn hoặc các văn bằng tương đương liên quan đến biên tập, viết nội dung.

- Yêu thích công việc viết lách, content.

- Tôn trọng các quy định về deadline, báo cáo v.v...

- Có máy tính cá nhân, phương tiện đi lại tự túc.

- Đã từng Quản trị fanpages là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thông Minh Cleverads Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo như một nhân viên thực thụ

- Cơ hội tiếp cận công nghệ: Google, Facebook, Tiktok, Revu.

- Cơ hội được nhận vào làm chính thức và phát triển nghề nghiệp

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân.

- Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khóa, vui chơi giải trí du lịch do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thông Minh Cleverads

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin