Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Rau Má Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 2 Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sáng tạo và triển khai các hoạt động sản xuất nội dung các chiến dịch truyền thông trên các kênh (Website, Facebook, Tiktok, Youtube).

- Hỗ trợ xây kênh và quản lý các kênh fanpage/ tiktok theo yêu cầu, hướng dẫn của Quản lý trực tiếp.

- Lên ý tưởng và viết kịch bản video (FB, Tiktok, Youtube).

- Phối hợp cùng Team để hoàn thiện các sản phẩm (banner, Video) cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo (nếu cần)

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, PR, quản trị kinh doanh, truyền thông đa phương tiện

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm Content Marketing

Chịu khó tìm hiểu, nắm bắt được các trends trên mạng xã hội.

Là một người chủ động trong công việc, sáng tạo, Đặc biệt có khả năng viết lách tốt.

Sử dụng được cơ bản canva và edit video

Có khả năng làm việc độc lập và làm nhóm;

Tại Công ty TNHH Rau Má Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh trên thị trường, thỏa thuận theo năng lực: Lương cứng từ: 8 - 10tr + thưởng hiệu suất KPI

Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước;

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân;

Được hướng dẫn và đào tạo về tư duy người làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cao, định hướng phát triển trở thành 1 nhân sự làm việc hiệu quả cao, đo lường được năng suất để có thu nhập theo năng lực;

Công ty hỗ trợ/tài trợ các chương trình học chứng chỉ khi có nhu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rau Má Xanh

