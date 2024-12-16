Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 125 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Phối hợp với team lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook Ads và Google Ads.

Hỗ trợ team chuẩn bị nguyên liệu để chạy quảng cáo.

Quản lý và theo dõi ngân sách.

Đánh giá và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

Đề xuất các ý tưởng quảng cáo mới dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu.

Ứng viên là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về quảng cáo, digital marketing.

Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 2.000.000đ/tháng

Chính sách thưởng: thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI.

Cơ hội phát triển sự nghiệp

Các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, kỹ năng,...

Coaching trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành.

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, sau 3 tháng thực tập sẽ được review đánh giá lên chính thức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đầy thách thức.

Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần

Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Các sự kiện nội bộ hàng tuần, hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

