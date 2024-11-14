Tuyển Phát triển tổ chức CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Phát triển tổ chức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21, Sunrise E, đường 5TH, Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phát triển tổ chức Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, điều phối hoạt động của nhóm các CLB Sách và Hành động khối trung học, đại học, cao đẳng với gần 150 CLB tại khu vực miền Bắc
Tư vấn hoạt động CLB của các em học sinh: team building, ngày hội đọc sách, gây quỹ, tổ chức các talk show với các chuyên gia nổi tiếng như GS. Nguyễn Lân Dũng, GS. Phan Văn Trường,...
Hỗ trợ quản lý nhân sự của dự án
Hỗ trợ xây dựng mô hình CLB Sách và Hành động chuẩn
Hỗ trợ nhóm nghiên cứu các số liệu thống kê trong lĩnh vực sách và đọc sách của giới trẻ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng lập kế hoạch
Kỹ năng tổng quan, giải quyết vấn đề tốt
Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần ham học hỏi và hành động mạnh
Giao tiếp tốt, làm việc được với nhà trường, đối tác, nhóm đối tượng học sinh cấp 3, sinh viên
Có khả năng di chuyển, công tác các tỉnh
Làm tối thiểu 4b/tuần
Thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí công tác đi tỉnh.
Cơ hội thăng tiến và tham gia du lịch 2 lần/năm.
Cấp giấy chứng nhận thực tập sau 3 tháng.
TTS không lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số nhà 21 - 5th - Ave - Sunrise E The Manor Central Park, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

