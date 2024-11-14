Tuyển Phát triển tổ chức CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, Sunrise E, đường 5TH, Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phát triển tổ chức Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, điều phối hoạt động của nhóm các CLB Sách và Hành động khối trung học, đại học, cao đẳng với gần 150 CLB tại khu vực miền Bắc

Tư vấn hoạt động CLB của các em học sinh: team building, ngày hội đọc sách, gây quỹ, tổ chức các talk show với các chuyên gia nổi tiếng như GS. Nguyễn Lân Dũng, GS. Phan Văn Trường,...

Hỗ trợ quản lý nhân sự của dự án

Hỗ trợ xây dựng mô hình CLB Sách và Hành động chuẩn

Hỗ trợ nhóm nghiên cứu các số liệu thống kê trong lĩnh vực sách và đọc sách của giới trẻ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng lập kế hoạch

Kỹ năng tổng quan, giải quyết vấn đề tốt

Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần ham học hỏi và hành động mạnh

Giao tiếp tốt, làm việc được với nhà trường, đối tác, nhóm đối tượng học sinh cấp 3, sinh viên

Có khả năng di chuyển, công tác các tỉnh

Làm tối thiểu 4b/tuần

Thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí công tác đi tỉnh.

Cơ hội thăng tiến và tham gia du lịch 2 lần/năm.

Cấp giấy chứng nhận thực tập sau 3 tháng.

TTS không lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin