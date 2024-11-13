Tuyển Phát triển tổ chức Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Số 6, ngõ Đình làng Hậu, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phát triển tổ chức Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Giám sát hoạt động đóng, mở cửa của chuỗi cửa hàng

– Lên kế hoạch , giám sát vận hành lịch làm việc của nhân viên cơ sở

– Theo dõi tiến độ thử việc của Nhân viên thử việc của các cơ sở

– Giải thích, xử lý khiếu nại của Nhân viên các bộ phận về quy định của công ty

– Các bạn sinh viên trong độ tuổi từ 1999-2003

– Ưu tiên tuyển nam.

– Có laptop cá nhân.

– Cam kết làm tối thiểu 1 năm.

– Linh hoạt thời gian, có khả năng chịu áp lực.

– Sử dụng tốt phần mềm Word, Excel,...

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương chính thức: 8.000.000đ – 10.000.000đ/tháng (trao đổi trong phỏng vấn).

– Mức lương thử việc: 85% lương chính thức

– Thời gian thử việc: 1 tháng

– Xét tăng lương 2 lần/năm.

– Thưởng: Lễ Tết, mùa vụ, giới thiệu nhân sự, ...

– Chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHTN, thai sản... theo quy định của Luật.

– Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Teambuilding, các hoạt động gắn kết nhân viên hàng tháng...

– Có cơ hội tiếp xúc với các quy trình tuyển dụng nhân sự của chuỗi bán lẻ.

– Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, sếp vui tính, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

