Tuyển Phát triển tổ chức Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Phát triển tổ chức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển tổ chức Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phát triển tổ chức Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia đánh giá cấu trúc tổ chức hiện tại, xác định các điểm yếu, khoảng trống và tiềm năng cải tiến.
Tham gia đề xuất các giải pháp tái cấu trúc tổ chức nhằm tăng cường sự linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển.
Tham gia thiết kế các mô hình tổ chức mới hoặc cải tiến các mô hình hiện tại, đồng thời phối hợp với các lãnh đạo phòng ban để thực hiện các thay đổi này.
Tham gia triển khai dự án nhân sự
Tham gia xây dựng hệ thống chức danh công việc, mô tả chức danh, phân cấp cán bộ
Tham gia xây dựng Tài liệu Nhân sự
Tham gia quy hoạch hệ thống Chính sách đãi ngộ toàn công ty (Lương, thưởng, phụ cấp..) dựa trên mục tiêu và triết lý đãi ngộ của Ban Lãnh đạo
Tham gia xây dựng chiến lược đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân tài
Thiết lập hệ thống đo lường hiệu quả công việc nâng cao hiệu quả lao động (KPIs)
Xây dựng khung năng lực và lộ trình công danh
Theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên thông qua các hoạt động khảo sát, từ đó đề xuất các cải tiến cho quy trình và hệ thống làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trong/ngoài nước chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự: Xây dựng tổ chức; KPI...
Yêu cầu khác (nếu có):
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ.
- Có kiến thức về các phương pháp đánh giá hiệu suất công việc, phương pháp xây dựng JD

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận
-
- Chế độ đầy đủ theo quy định luật lao động
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 444 Hoàng Hoa Thám- Tây Hồ- HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

