Tuyển Phát triển tổ chức Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ

Phát triển tổ chức

Tham gia đánh giá cấu trúc tổ chức hiện tại, xác định các điểm yếu, khoảng trống và tiềm năng cải tiến.

Tham gia đề xuất các giải pháp tái cấu trúc tổ chức nhằm tăng cường sự linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển.

Tham gia thiết kế các mô hình tổ chức mới hoặc cải tiến các mô hình hiện tại, đồng thời phối hợp với các lãnh đạo phòng ban để thực hiện các thay đổi này.

Tham gia triển khai dự án nhân sự

Tham gia xây dựng hệ thống chức danh công việc, mô tả chức danh, phân cấp cán bộ

Tham gia xây dựng Tài liệu Nhân sự

Tham gia quy hoạch hệ thống Chính sách đãi ngộ toàn công ty (Lương, thưởng, phụ cấp..) dựa trên mục tiêu và triết lý đãi ngộ của Ban Lãnh đạo

Tham gia xây dựng chiến lược đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân tài

Thiết lập hệ thống đo lường hiệu quả công việc nâng cao hiệu quả lao động (KPIs)

Xây dựng khung năng lực và lộ trình công danh

Theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên thông qua các hoạt động khảo sát, từ đó đề xuất các cải tiến cho quy trình và hệ thống làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trong/ngoài nước chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự: Xây dựng tổ chức; KPI...

Yêu cầu khác (nếu có):

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ.

- Có kiến thức về các phương pháp đánh giá hiệu suất công việc, phương pháp xây dựng JD

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận

- Chế độ đầy đủ theo quy định luật lao động

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

