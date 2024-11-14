Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1426/40/79 Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ lấy ý kiến của khách hàng, khảo sát mặt bằng, lên ý tưởng, lập phương án thiết kế đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

- Hỗ trợ triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.

- Hỗ trợ triển khai thiết kế theo sự phân công của lãnh đạo.

- Hỗ trợ chuẩn bị mô hình thiết kế để trình bày với khách hàng

-Hỗ trợ giám sát, kiểm tra công trình đảm bảo theo đúng bản vẽ thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối các trường Đại Học , Cao đẳng chuyên ngành liên quan.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế thiết kế: AutoCad, Photoshop, 3DS Max, Sketchup, Vray,... là một lợi thế.

- Nắm bắt ý tưởng và thể hiện lên bản vẽ 2D, 3D.

- Khả năng chỉnh sửa bản vẽ nhanh.

- Có tinh thần học hỏi, chịu khó, nghiêm túc với công việc

Tại Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Đầu Tư ACA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ dấu mộc, thời gian thực tập từ 2-3 tháng

