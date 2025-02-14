Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa V+ Hòa Bình, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết bài content: Sáng tạo và viết các bài viết nội dung liên quan đến ngành hàng nội thất, đặc biệt là cho các khách hàng B2B, như bài blog, bài giới thiệu sản phẩm, bài mô tả dịch vụ, thông tin thị trường, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, và các bài viết khác.

Tối ưu hóa nội dung SEO: Nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa bài viết để tăng cường khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm (SEO). Sử dụng các kỹ thuật SEO cơ bản để tối ưu hóa các bài viết và trang sản phẩm.

Quản lý nội dung trên các kênh truyền thông: Hỗ trợ việc đăng tải và cập nhật nội dung lên các nền tảng truyền thông của công ty, bao gồm website, fanpage, LinkedIn, và các nền tảng B2B khác.

Phân tích và nghiên cứu thị trường: Thu thập và phân tích thông tin về ngành nội thất, các xu hướng mới, và nhu cầu của khách hàng B2B để hỗ trợ việc xây dựng chiến lược nội dung.

Hỗ trợ chiến lược tiếp thị và truyền thông: Tham gia vào các cuộc họp chiến lược nội dung, hỗ trợ xây dựng chiến lược tiếp thị nội dung phù hợp với đối tượng khách hàng B2B.

Sáng tạo hình ảnh minh họa: Hỗ trợ trong việc thiết kế hoặc lựa chọn hình ảnh, infographic, và video để làm phong phú nội dung và giúp dễ dàng truyền tải thông điệp đến khách hàng.

Cập nhật xu hướng ngành: Cập nhật các xu hướng và thông tin mới nhất liên quan đến ngành nội thất và khách hàng B2B để duy trì độ mới mẻ và hấp dẫn cho nội dung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng viết tốt, sáng tạo và có khả năng truyền đạt thông điệp rõ ràng

Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và tinh thần học hỏi cao.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các nền tảng mạng xã hội.

Có máy tính (laptop) cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Có thể ký hợp đồng Nhân viên chính thức nếu năng lực tốt sau thời gian đánh giá kỳ làm việc 3 tháng/6 tháng

Được đào tạo và hướng dẫn trong các lĩnh vực marketing, content

Cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong ngành nội thất.

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

