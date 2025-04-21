Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Đài Tư, Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Thực hiện công việc tạo nguồn tìm kiếm ứng viên qua kênh mạng xã hội
Tham gia các chương trình tuyển dụng offline tại khu vực phía Bắc
Thực hiện sơ vấn, đánh giá ứng viên tham gia tuyển dụng tại Công ty
Hướng dẫn làm hồ sơ và hỗ trợ ứng viên nhận việc

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 đang thực tập hoặc đang chờ bằng
Có thể đi làm trực tiếp tại một trong các văn phòng tại HN
Có sẵn laptop cá nhân phục vụ công việc.
Ưu tiên các ứng viên nhiệt huyết, thể hiện rõ đam mê và có mục tiêu trong công việc.
Không yêu cầu kinh nghiệm trước đó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương dao động từ 4-8 triệu, tùy theo năng lực
Được làm việc trong công ty Top đầu về lĩnh vực E-logistics
Được đào tạo hướng dẫn chi tiết, tận tình trong suốt quá trình làm việc (1:1 và theo nhóm)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 – 6 tháng thực tập.
Có cung cấp dấu mộc, chứng nhận thực tập (theo mong muốn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

