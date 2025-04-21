Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Đài Tư, Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Thực hiện công việc tạo nguồn tìm kiếm ứng viên qua kênh mạng xã hội

Tham gia các chương trình tuyển dụng offline tại khu vực phía Bắc

Thực hiện sơ vấn, đánh giá ứng viên tham gia tuyển dụng tại Công ty

Hướng dẫn làm hồ sơ và hỗ trợ ứng viên nhận việc

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 đang thực tập hoặc đang chờ bằng

Có thể đi làm trực tiếp tại một trong các văn phòng tại HN

Có sẵn laptop cá nhân phục vụ công việc.

Ưu tiên các ứng viên nhiệt huyết, thể hiện rõ đam mê và có mục tiêu trong công việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm trước đó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương dao động từ 4-8 triệu, tùy theo năng lực

Được làm việc trong công ty Top đầu về lĩnh vực E-logistics

Được đào tạo hướng dẫn chi tiết, tận tình trong suốt quá trình làm việc (1:1 và theo nhóm)

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 – 6 tháng thực tập.

Có cung cấp dấu mộc, chứng nhận thực tập (theo mong muốn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

