Tuyển Thực tập sinh Vingroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vingroup
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Vingroup

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Vingroup

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc chuyên môn:
• Phối hợp cập nhật bộ đơn giá các công tác thi công xây dựng
• Tổ chức thực hiện thanh tra đơn giá ngân sách
• Tổ chức thực hiện tìm kiếm nhà thầu, đàm phán, và ký HĐ (Tổ chức rà soát, đánh giá, sàng lọc nhà thầu thi công; kiểm soát ds nhà thầu mời thầu cho từng gói thầu; KS kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, NCC)
• Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng cung ứng của nhà cung cấp
• Tổ chức tiếp nhận, giải quyết phát sinh/khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng
• Tổ chức kiểm soát nguyên vật liệu xây dựng
• Theo dõi số liệu thực hiện điều chuyển, tận dụng hang tồn tại các dự án đang lưu kho CĐT/kho nhà thầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chí tuyển dụng:
• ƯV có trên 10 năm kinh nghiệm, trong đó tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý, trong lĩnh vực Cung ứng, Kinh tế xây dựng, ưu tiên UV có kinh nghiệm triển khai ERP cho mảng cung ứng
• Có tư duy chiến lược, khả năng điều phối chuỗi cung ứng đa chiều và hệ thống Nhà cung cấp

Tại Vingroup Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vingroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vingroup

Vingroup

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 7 Bằng Lăng 1 Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

