Tuyển Thực tập sinh Vingroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc chuyên môn:

• Phối hợp cập nhật bộ đơn giá các công tác thi công xây dựng

• Tổ chức thực hiện thanh tra đơn giá ngân sách

• Tổ chức thực hiện tìm kiếm nhà thầu, đàm phán, và ký HĐ (Tổ chức rà soát, đánh giá, sàng lọc nhà thầu thi công; kiểm soát ds nhà thầu mời thầu cho từng gói thầu; KS kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, NCC)

• Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng cung ứng của nhà cung cấp

• Tổ chức tiếp nhận, giải quyết phát sinh/khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng

• Tổ chức kiểm soát nguyên vật liệu xây dựng

• Theo dõi số liệu thực hiện điều chuyển, tận dụng hang tồn tại các dự án đang lưu kho CĐT/kho nhà thầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chí tuyển dụng:

• ƯV có trên 10 năm kinh nghiệm, trong đó tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý, trong lĩnh vực Cung ứng, Kinh tế xây dựng, ưu tiên UV có kinh nghiệm triển khai ERP cho mảng cung ứng

• Có tư duy chiến lược, khả năng điều phối chuỗi cung ứng đa chiều và hệ thống Nhà cung cấp

