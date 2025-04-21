Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Luật Mina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Luật Mina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Luật Mina
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công ty TNHH Luật Mina

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Luật Mina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Cung cấp ý kiến pháp lý cho khách hàng trong các lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, dân sự, đất đai, hôn nhân – gia đình, lao động…
Tư vấn pháp lý:
Chuẩn bị, rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp lý cho khách hàng và nội bộ công ty.
Soạn thảo hồ sơ, hợp đồng:
Đại diện theo ủy quyền hoặc hỗ trợ luật sư trong việc tham gia tố tụng tại Tòa án, cơ quan hành chính Nhà nước.
Tham gia tố tụng:
Thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý như: thành lập, giải thể doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, xin giấy phép con…
Thực hiện thủ tục hành chính:
Thường xuyên theo dõi các văn bản pháp luật mới để tư vấn kịp thời, chính xác cho khách hàng.
Nghiên cứu và cập nhật pháp luật:
Viết bài pháp lý, phân tích tình huống thực tiễn, hỗ trợ marketing.
Tham gia xây dựng nội dung:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Luật Mina Thì Được Hưởng Những Gì

Được học tập, làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp;
Được đào tạo để thực hiện công việc;
Được làm việc theo nhóm và sự hướng dẫn tận tình của trưởng nhóm;
Được thực hành tư vấn, giải quyết vụ việc cho khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Luật Mina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Luật Mina

Công ty TNHH Luật Mina

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: NTT29, số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

