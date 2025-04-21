Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Luật Mina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Luật Mina
- Hà Nội: 82 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn pháp lý: Cung cấp ý kiến pháp lý cho khách hàng trong các lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, dân sự, đất đai, hôn nhân – gia đình, lao động…
Soạn thảo hồ sơ, hợp đồng: Chuẩn bị, rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp lý cho khách hàng và nội bộ công ty.
Tham gia tố tụng: Đại diện theo ủy quyền hoặc hỗ trợ luật sư trong việc tham gia tố tụng tại Tòa án, cơ quan hành chính Nhà nước.
Thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý như: thành lập, giải thể doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, xin giấy phép con…
Nghiên cứu và cập nhật pháp luật: Thường xuyên theo dõi các văn bản pháp luật mới để tư vấn kịp thời, chính xác cho khách hàng.
Tham gia xây dựng nội dung: Viết bài pháp lý, phân tích tình huống thực tiễn, hỗ trợ marketing.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Luật Mina Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo để thực hiện công việc;
Được làm việc theo nhóm và sự hướng dẫn tận tình của trưởng nhóm;
Được thực hành tư vấn, giải quyết vụ việc cho khách hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Luật Mina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
