Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group
- Hà Nội: D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Thực hiện quay các video, sự kiện truyền thông.
Biên tập các video sự kiện, truyền thông, review sản phẩm...phục vụ cho các kênh Social Media (Website, Youtube, Facebook, Tiktok...)
Tìm kiếm các trend mới, video phù hợp với xu hướng khách hàng quan tâm .
Chịu trách nhiệm về các sản phẩm truyền thông chung của team Marketing (video, hình ảnh),... và theo từng chiến dịch Marketing của công ty.
Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của công .
Hỗ trợ phân tích dữ liệu kênh và lập báo cáo định kỳ.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết thêm Adobe Photoshop, After Effect là một lợi thế
Tính thẩm mỹ cao, linh hoạt sáng tạo.
Sử dụng tốt các loại máy ảnh, quay phim, có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy.
Linh động, di chuyển quay dựng hình ảnh.
Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các dự án thực tế, phát triển kỹ năng truyền thông, sáng tạo nội dung;
Hỗ trợ dấu hoặc đề tài thực tập, số liệu....
Cơ hội làm việc chính thức sau khi hoàn thành hợp đồng thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
