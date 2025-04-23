Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty TNHH bất động sản Red Group
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công ty TNHH bất động sản Red Group

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Thực hiện quay các video, sự kiện truyền thông.
Biên tập các video sự kiện, truyền thông, review sản phẩm...phục vụ cho các kênh Social Media (Website, Youtube, Facebook, Tiktok...)
Tìm kiếm các trend mới, video phù hợp với xu hướng khách hàng quan tâm .
Chịu trách nhiệm về các sản phẩm truyền thông chung của team Marketing (video, hình ảnh),... và theo từng chiến dịch Marketing của công ty.
Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của công .
Hỗ trợ phân tích dữ liệu kênh và lập báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Sinh viên năm 3, 4 cuối ngành Truyền thông đa phương tiện, dựng phim, thiết kế đồ họa,... hoặc các ngành khác có liên quan.
Biết thêm Adobe Photoshop, After Effect là một lợi thế
Tính thẩm mỹ cao, linh hoạt sáng tạo.
Sử dụng tốt các loại máy ảnh, quay phim, có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy.
Linh động, di chuyển quay dựng hình ảnh.

Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;
Tham gia các dự án thực tế, phát triển kỹ năng truyền thông, sáng tạo nội dung;
Hỗ trợ dấu hoặc đề tài thực tập, số liệu....
Cơ hội làm việc chính thức sau khi hoàn thành hợp đồng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH bất động sản Red Group

Công ty TNHH bất động sản Red Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Phạm Văn bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

