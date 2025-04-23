Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH bất động sản Red Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Thực hiện quay các video, sự kiện truyền thông.

Biên tập các video sự kiện, truyền thông, review sản phẩm...phục vụ cho các kênh Social Media (Website, Youtube, Facebook, Tiktok...)

Tìm kiếm các trend mới, video phù hợp với xu hướng khách hàng quan tâm .

Chịu trách nhiệm về các sản phẩm truyền thông chung của team Marketing (video, hình ảnh),... và theo từng chiến dịch Marketing của công ty.

Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của công .

Hỗ trợ phân tích dữ liệu kênh và lập báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Sinh viên năm 3, 4 cuối ngành Truyền thông đa phương tiện, dựng phim, thiết kế đồ họa,... hoặc các ngành khác có liên quan.

Biết thêm Adobe Photoshop, After Effect là một lợi thế

Tính thẩm mỹ cao, linh hoạt sáng tạo.

Sử dụng tốt các loại máy ảnh, quay phim, có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy.

Linh động, di chuyển quay dựng hình ảnh.

Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;

Tham gia các dự án thực tế, phát triển kỹ năng truyền thông, sáng tạo nội dung;

Hỗ trợ dấu hoặc đề tài thực tập, số liệu....

Cơ hội làm việc chính thức sau khi hoàn thành hợp đồng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bất động sản Red Group

