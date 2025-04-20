Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 20, Tòa FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Truyền thông thương hiệu tuyển dụng:

Sáng tạo nội dung và phát triển các kênh truyền thông Online hiện có của Nhân sự bao gồm: Facebook Fanpage, Tiktok, Linkedin, Website…

Tìm kiếm và phát triển các kênh truyền thông Online mới theo xu hướng.

Hỗ trợ tổ chức các Sự kiện truyền thông/ tuyển dụng.

Các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Vị trí thực tập không hỗ trợ lương.

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm 3, năm 4 các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Truyền thông, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh...

Tư duy nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Thành thạo và có khả năng sáng tạo trên các kênh Tiktok, Facebook, Linkedin,...

Có khả năng thiết kế, quay dựng cơ bản (Canva, Capcut, Photoshop, AI,...)

Ứng viên đã từng tham gia các hoạt động Đoàn, CLB, Sự kiện là một lợi thế...

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh động (full time hoặc part time), part time tối thiểu 5 buổi/tuần.

Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp, xác nhận thực tập cùng với các Mentor là chuyên gia/ quản lý tại FPT Telecom.

Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng Truyền thông

Tham gia các hoạt động đào tạo bài bản HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ với hai chương trình nổi bật: mô hình “Sư phụ - Đệ tử”, đồng hành 1:1 trong suốt quá trình thực tập.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, thỏa sức đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

