Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tham gia phát triển giao diện Web đối ứng responsive đa trình duyệt
Thực hiện các component UI, màn hình
Tham gia các công đoạn khác nhau trong phát triển phần mềm: thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính,…
Có tư duy lập trình tốt và có thể đi làm full-time các ngày trong tuần từ thứ 2 - thứ 6
Có kiến thức cơ bản về một trong các frameworks: VueJS, ReactJS, Angular
Có kỹ năng design cơ bản về HTML, CSS

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp thực tập chi trả theo thời gian thực tế làm việc
Được tham gia làm và học hỏi từ dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của mentor dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình chia sẻ
Bên cạnh lộ trình đào tạo On Job Training sẽ được tham gia đào tạo về kĩ năng mềm như: Văn hóa doanh nghiệp Nhật, nội quy lao động, kĩ năng làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao do công ty tổ chức tại thời điểm tham gia thực tập
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập tiêu chuẩn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

