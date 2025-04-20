Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tham gia phát triển giao diện Web đối ứng responsive đa trình duyệt

Thực hiện các component UI, màn hình

Tham gia các công đoạn khác nhau trong phát triển phần mềm: thiết kế, lập trình, kiểm thử, bảo trì

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính,…

Có tư duy lập trình tốt và có thể đi làm full-time các ngày trong tuần từ thứ 2 - thứ 6

Có kiến thức cơ bản về một trong các frameworks: VueJS, ReactJS, Angular

Có kỹ năng design cơ bản về HTML, CSS

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp thực tập chi trả theo thời gian thực tế làm việc

Được tham gia làm và học hỏi từ dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của mentor dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình chia sẻ

Bên cạnh lộ trình đào tạo On Job Training sẽ được tham gia đào tạo về kĩ năng mềm như: Văn hóa doanh nghiệp Nhật, nội quy lao động, kĩ năng làm việc chuyên nghiệp

Tham gia các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao do công ty tổ chức tại thời điểm tham gia thực tập

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập tiêu chuẩn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.