Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Tháp Tây, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Đăng Bài tuyển dụng => Tìm kiếm ứng viên phù hợp yêu cầu job cần tuyển (Tuyển Mass)

Nhận CV ,Sơ vấn trao đổi công việc,chế độ , hỗ trợ nộp HS phỏng vấn

Thực hiện các công việc liên quan đến tạo nguồn và báo cáo công việc hằng ngày

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có định hướng mảng Nhân sự - Quản trị nguồn nhân lực; Tuyển dụng

Siêng năng chăm chỉ và chịu học hỏi.

Có thể thực tập TỪ 6 THÁNG.

Có laptop cá nhân để làm việc.

Thực tập full time hoặc tối đa chỉ đc off 2 buổi/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 1,300,000VND - 2,500,000 + THƯỞNG SỐ TUYỂN DỤNG

Công ty cung cấp sim + điện thoại + công cụ tuyển dụng

Được training đầy đủ trong quá trình thực tập, hỗ trợ con dấu học tập

Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ vị trí thực tập có thể lên nhân viên chính thức (Level 1,2,3 -> thử việc - chính thức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

