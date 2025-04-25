Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng phát triển nguồn ứng viên, đăng tin tuyển dụng trên các trang website tuyển dụng, facebook ...
Tham gia vào quy trình tuyển dụng: Sàng lọc ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn, đón tiếp ứng viên khi tham gia phỏng vấn.
Sơ vấn ứng viên qua điện thoại.
Nhập dữ liệu, quản lý Database ứng viên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên chuyên ngành Kinh tế/ QTKD/ Nhân sự hoặc liên quan.
Ưu tiên các bạn có thể làm fulltime hoặc tối thiểu 3 buổi fulltime/tuần
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Định hướng phát triển trong lĩnh vực tuyển dụng.
Chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ lương theo quy định của công ty, trao đổi khi phỏng vấn.
Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động.
Được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
