Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng phát triển nguồn ứng viên, đăng tin tuyển dụng trên các trang website tuyển dụng, facebook ...

Tham gia vào quy trình tuyển dụng: Sàng lọc ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn, đón tiếp ứng viên khi tham gia phỏng vấn.

Sơ vấn ứng viên qua điện thoại.

Nhập dữ liệu, quản lý Database ứng viên.

Ưu tiên sinh viên chuyên ngành Kinh tế/ QTKD/ Nhân sự hoặc liên quan.

Ưu tiên các bạn có thể làm fulltime hoặc tối thiểu 3 buổi fulltime/tuần

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Định hướng phát triển trong lĩnh vực tuyển dụng.

Chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương theo quy định của công ty, trao đổi khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động.

Được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.