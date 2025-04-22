Tuyển Thực tập sinh công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà S, trường Đại học Thương Mại, số 1 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn học viên tiềm năng (du học Đức, Hàn...).

Xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển kênh Facebook/TikTok.

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng bá & sự kiện.

Sáng tạo nội dung (bài viết, video, hình ảnh) thu hút khách hàng

Quản lý, phát triển kênh tiktok, fanpage…

Quảng cáo, nghiên cứu thị trường…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng, Đại học... không yêu cầu kinh nghiệm

Năng động, sáng tạo, yêu thích sale và marketing

Biết sử dụng công cụ thiết kế đơn giản như Canva, capcut... là một lợi thế.

Ưu tiên các ứng viên có khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội (fb, tiktok…)

Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường giáo dục năng động, chuyên nghiệp tại Đại học Thương Mại

Được đào tạo thực chiến về kỹ năng bán hàng, marketing và xây kênh, xây dựng thương hiệu cá nhân.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cơ chế hoa hồng dự án lên tới 10-20tr/tháng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện

Được tham gia các hoạt động team building, sự kiện của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.