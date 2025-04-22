Tuyển Thực tập sinh công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN
- Hà Nội: Toà S, trường Đại học Thương Mại, số 1 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, tư vấn học viên tiềm năng (du học Đức, Hàn...).
Xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển kênh Facebook/TikTok.
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng bá & sự kiện.
Sáng tạo nội dung (bài viết, video, hình ảnh) thu hút khách hàng
Quản lý, phát triển kênh tiktok, fanpage…
Quảng cáo, nghiên cứu thị trường…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, sáng tạo, yêu thích sale và marketing
Biết sử dụng công cụ thiết kế đơn giản như Canva, capcut... là một lợi thế.
Ưu tiên các ứng viên có khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội (fb, tiktok…)
Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thực chiến về kỹ năng bán hàng, marketing và xây kênh, xây dựng thương hiệu cá nhân.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cơ chế hoa hồng dự án lên tới 10-20tr/tháng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, sự kiện của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế ODIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

