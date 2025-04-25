Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa CT2 – Vinahud, Số 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường (theo định hướng của công ty)
Quản lý, chăm sóc khách hàng và phối hợp điều hành công việc nhằm phục vụ, duy trì nguồn khách của công ty và cá nhân khai thác được (nếu có)
Xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với khách hàng.
Tham gia các công việc khác của team dưới sự phân công của quản lí trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết khá (đối với phòng Inbound)
Thực tập từ 4 – 6 tháng
Làm được Full time (Có thể làm part - time, trao đổi khi phỏng vấn).
Yêu thích Du lịch, thích khám phá
Khả năng giao tiếp, thuyết phục
Thái độ: Năng động, chăm chỉ, trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Hết đào tạo, được trợ cấp lương thực tập 3 triệu/tháng + hoa hồng doanh số (nếu chốt được khách hàng) + hỗ trợ tiền gửi xe
Cung cấp máy tính làm việc
Được hướng dẫn, đào tạo các công việc chuyên môn
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để làm báo cáo thực tập
Xem xét nhận làm nhân viên chính thức nếu làm tốt công việc khi hoàn thành kì thực tập
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
