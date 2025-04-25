Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa CT2 – Vinahud, Số 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường (theo định hướng của công ty)

Quản lý, chăm sóc khách hàng và phối hợp điều hành công việc nhằm phục vụ, duy trì nguồn khách của công ty và cá nhân khai thác được (nếu có)

Xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với khách hàng.

Tham gia các công việc khác của team dưới sự phân công của quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên đang chờ bằng tại các trường cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành du lịch

Tiếng Anh kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết khá (đối với phòng Inbound)

Thực tập từ 4 – 6 tháng

Làm được Full time (Có thể làm part - time, trao đổi khi phỏng vấn).

Yêu thích Du lịch, thích khám phá

Khả năng giao tiếp, thuyết phục

Thái độ: Năng động, chăm chỉ, trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về chuyên môn 2 tuần đầu làm việc.

Hết đào tạo, được trợ cấp lương thực tập 3 triệu/tháng + hoa hồng doanh số (nếu chốt được khách hàng) + hỗ trợ tiền gửi xe

Cung cấp máy tính làm việc

Được hướng dẫn, đào tạo các công việc chuyên môn

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để làm báo cáo thực tập

Xem xét nhận làm nhân viên chính thức nếu làm tốt công việc khi hoàn thành kì thực tập

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG

