Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ ICT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ ICT VIỆT NAM
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 55 ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Triển khai kế hoạch tuyển dụng
Tìm nguồn và đăng tin tuyển dụng qua các kênh
Sàng lọc ứng viên, liên hệ trao đổi phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại
Hỗ trợ ứng viên trong quá trình làm việc tại công ty
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu thích và có định hướng theo nhân sự
Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.
Ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, sinh viên năm 3-4 , chờ bằng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ ICT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 3-5 triệu + thưởng
Được ký hđlđ chính thức nếu làm tốt công việc
Làm giờ hành chính từ 8h00 - 17h00 T2 - T7,
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ ICT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
