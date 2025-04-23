Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ ICT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 55 ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Triển khai kế hoạch tuyển dụng

Tìm nguồn và đăng tin tuyển dụng qua các kênh

Sàng lọc ứng viên, liên hệ trao đổi phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại

Hỗ trợ ứng viên trong quá trình làm việc tại công ty

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Yêu thích và có định hướng theo nhân sự

Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.

Ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, sinh viên năm 3-4 , chờ bằng

Quyền Lợi

Mức lương : 3-5 triệu + thưởng

Được ký hđlđ chính thức nếu làm tốt công việc

Làm giờ hành chính từ 8h00 - 17h00 T2 - T7,

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

