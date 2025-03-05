Tuyển Thực tập sinh Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 Cung Trí Thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Planning (10%):

Hỗ trợ Quản lý dự án trong lập kế hoạch phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện có và mới của Hiệp hội (B2B, B2C), kế hoạch tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

2. Sales & Marketing (60%):

Sales (40%): Quản lý và khai thác các account hiện có, phát triển các account mới; Telesale mời tham dự, tài trợ, đồng hành các sự kiện, dịch vụ của Hiệp hội; Quản lý và phát triển sales pipeline; Lên hợp đồng và follow hỗ trợ khách hàng, đối tác trước, trong và sau chương trình

Marketing (20%): Hỗ trợ truyền thông thúc đẩy hình ảnh của Hiệp hội, các sự kiện, chương trình, dịch vụ tới cộng đồng và khách hàng; Thiết kế các ấn phẩm (đơn giản) như sales deck, proposal; Viết bài và quản lý bài đăng trên các kênh media như website, fanpage, linkedIn, báo chí,...

3. Partnership & Business Development (20%):

Liên hệ, gặp gỡ và trao đổi với các đối tác, khách hàng để lên phương án, tổ chức thực hiện các kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất

Làm việc, trao đổi với các đối tác quốc tế và tại Việt Nam và trên thế giới, tổ chức sự kiện networking giữa Hội viên Vinasa và các Hiệp hội Quốc tế

Làm việc, trao đổi, điều phối các hoạt động với các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và trên thế giới

Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và lên ý tưởng đề xuất những dịch vụ, chương trình, sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp Hội viên và khách hàng

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ CNTT

Tư vấn, giới thiệu các chương trình/hoạt động của VINASA và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng/đối tác trong các hoạt động

Tham gia vào các sự kiện, hội thảo, hội nghị để kết nối, mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác

4. Admin & Back Office (10%):

Đàm phán, chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng

Lên báo cáo các chương trình, dịch vụ thực hiện

Các nhiệm vụ khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ là sinh viên năm 3-4 hoặc mới ra trường 1-2 năm, ưu tiên các trường: Ngoại ngữ, Ngoại giao, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân...

GPA: >3/10 (bắt buộc)

Ứng viên có kinh nghiệm sales & marketing B2B

Đã từng tham gia tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị, triển lãm

Thành thạo tiếng Anh giao tiếp và business

Có tư duy hệ thống, biết quản trị và linh hoạt trong công việc

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng: word, excel, power point, email, search thông tin...

Biết sử dụng các công cụ AI trong công việc (ChatGPT, Gemini, Copilot...)

Chủ động trong công việc để hoàn thành tốt những chỉ tiêu được giao; Có tính thích ứng cao để sẵn sàng thay đổi để đạt mục tiêu công việc

Yêu thích công việc tổ chức sự kiện, chăm chỉ, năng động, ham học hỏi, có hiểu biết về kinh tế, xã hội và có kiến thức nền vững vàng

Ưu tiên các bạn có kỹ năng mềm: làm việc theo nhóm, giao tiếp, hoạch định và tổ chức công việc, sales và marketing, thuyết trình, làm MC...

Ưu tiên biết thêm các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh (Nhật, Trung, Hàn...)

Ngoại hình dễ nhìn, có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát

Tại Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc thường xuyên với lãnh đạo cấp cao (C-Level) của các doanh nghiệp công nghệ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước

Cơ hội thăng tiến lớn

Được chủ động đề xuất, đưa ra ý tưởng và triển khai phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới có lợi cho tổ chức và khách hàng

Được đào tạo bài bản về tổ chức sự kiện và xây dựng các chương trình, sản phẩm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến cao

Hỗ trợ chi phí thực tập

Có cơ hội được lên nhân viên chính thức nếu có năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.