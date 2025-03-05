Tuyển Thực tập sinh Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Planning (10%):
Hỗ trợ Quản lý dự án trong lập kế hoạch phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện có và mới của Hiệp hội (B2B, B2C), kế hoạch tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
2. Sales & Marketing (60%):
Sales (40%): Quản lý và khai thác các account hiện có, phát triển các account mới; Telesale mời tham dự, tài trợ, đồng hành các sự kiện, dịch vụ của Hiệp hội; Quản lý và phát triển sales pipeline; Lên hợp đồng và follow hỗ trợ khách hàng, đối tác trước, trong và sau chương trình
Marketing (20%): Hỗ trợ truyền thông thúc đẩy hình ảnh của Hiệp hội, các sự kiện, chương trình, dịch vụ tới cộng đồng và khách hàng; Thiết kế các ấn phẩm (đơn giản) như sales deck, proposal; Viết bài và quản lý bài đăng trên các kênh media như website, fanpage, linkedIn, báo chí,...
3. Partnership & Business Development (20%):
Liên hệ, gặp gỡ và trao đổi với các đối tác, khách hàng để lên phương án, tổ chức thực hiện các kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất
Làm việc, trao đổi với các đối tác quốc tế và tại Việt Nam và trên thế giới, tổ chức sự kiện networking giữa Hội viên Vinasa và các Hiệp hội Quốc tế
Làm việc, trao đổi, điều phối các hoạt động với các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và trên thế giới
Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và lên ý tưởng đề xuất những dịch vụ, chương trình, sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp Hội viên và khách hàng
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ CNTT
Tư vấn, giới thiệu các chương trình/hoạt động của VINASA và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng/đối tác trong các hoạt động
Tham gia vào các sự kiện, hội thảo, hội nghị để kết nối, mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác
4. Admin & Back Office (10%):
Đàm phán, chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng
Lên báo cáo các chương trình, dịch vụ thực hiện
Các nhiệm vụ khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
GPA: >3/10 (bắt buộc)
Ứng viên có kinh nghiệm sales & marketing B2B
Đã từng tham gia tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị, triển lãm
Thành thạo tiếng Anh giao tiếp và business
Có tư duy hệ thống, biết quản trị và linh hoạt trong công việc
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng: word, excel, power point, email, search thông tin...
Biết sử dụng các công cụ AI trong công việc (ChatGPT, Gemini, Copilot...)
Chủ động trong công việc để hoàn thành tốt những chỉ tiêu được giao; Có tính thích ứng cao để sẵn sàng thay đổi để đạt mục tiêu công việc
Yêu thích công việc tổ chức sự kiện, chăm chỉ, năng động, ham học hỏi, có hiểu biết về kinh tế, xã hội và có kiến thức nền vững vàng
Ưu tiên các bạn có kỹ năng mềm: làm việc theo nhóm, giao tiếp, hoạch định và tổ chức công việc, sales và marketing, thuyết trình, làm MC...
Ưu tiên biết thêm các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh (Nhật, Trung, Hàn...)
Ngoại hình dễ nhìn, có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát
Tại Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến lớn
Được chủ động đề xuất, đưa ra ý tưởng và triển khai phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới có lợi cho tổ chức và khách hàng
Được đào tạo bài bản về tổ chức sự kiện và xây dựng các chương trình, sản phẩm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến cao
Hỗ trợ chi phí thực tập
Có cơ hội được lên nhân viên chính thức nếu có năng lực tốt
