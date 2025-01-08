Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Số 21 Lê Văn Lương - Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

- Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu,...

- Được đào tạo, training các chuyên môn về Marketing

- Viết content, hình ảnh, video, chạy ADS

- Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo

- Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Chạy quảng cáo sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng của công ty trên các kênh mạng xã hội ở thị trường Đông Nam Á

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối các trường Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí hoặc các chuyên ngành khác liên quan

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Là người yêu thích quảng cáo, thích chiến đấu, thử thách bản thân

- Thái độ ham học hỏi, tư duy tích cực, chăm chỉ, cẩn thận, chủ động, nhanh nhẹn

- Yêu cầu có laptop cá nhân và làm việc full time giờ hành chính

- Làm việc T2-T7 từ 8h30 đến 17h30 (Nghỉ trưa 1h30p, nghỉ chủ nhật)

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ ngày chủ nhật

- Lương cứng 5.000.000 VNĐ + Phụ Cấp + Thưởng + % Doanh Số

- Không áp KPI

- Được đào tạo các kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao.

- Tham gia các buổi training nội bộ được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và cách tư duy

- Được xem xét trở thành nhân viên chính thức sau ra trường.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức hoặc thăng tiến lên leader khi bạn làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin