Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C7 ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

1) Hỗ trợ tổng hợp, chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu chương trình, kế hoạch làm việc, công tác của BLĐ.

2) Phối hợp tổ trợ lý sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho BLĐ.

3) Hỗ trợ soạn thảo các văn bản, giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của BLĐ.

4) Hỗ trợ tổ trợ lý trong việc tiếp nhận và triển khai những thông tin chỉ đạo từ BLĐ, phối hợp đôn đốc, giám sát các kế hoạch hoạt động của Công ty.

5) Phối hợp Pháp chế soạn thảo, kiểm tra và soát xét tính pháp lý của các văn bản liên quan.

6) Báo cáo tiến độ công việc định kỳ.

7) Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1)Trình độ học vấn: Sinh viên năm 3/ 4 hoặc mới tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành hành chính, luật, kinh tế, tài chính, kinh doanh,...

2) Kỹ năng:

a. Có kỹ năng sắp xếp, phân tích & tổng hợp thông tin

b. Thành thạo tin học văn phòng

3) Phẩm chất:

a. Trung thực, thật thà

b. Nhanh nhẹn, có tư duy logic

c. Cầu tiến, sẵn sàng học hỏi & tiếp thu kiến thức mới

4) Yêu cầu khác

a. Có khả năng làm việc fulltime tối thiểu 4 ngày/ tuần

b. Có laptop

Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 2 – 5tr/ tháng

Hỗ trợ gửi xe

Hỗ trợ con dấu thực tập

Được đào tạo từ đầu, tham gia vào các dự án thực tế, từ việc đánh giá khả thi dự án

Lộ trình trở thành nhân viên chính thức sau 3 – 6 tháng thực tập (trở thành các vị trí thư ký/ trợ lý BLĐ)

Thưởng các ngày Lễ/ Tết,...

Tham gia các chương trình team building, outdoor cafe làm việc, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

