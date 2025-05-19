Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, tòa nhà SaigonTel, CVPM Quang Trung, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
Tiếp nhận thông tin khách hàng
Lên ý tưởng, tư vấn về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website
Lên bản demo gửi xuống bộ phận liên quan
Bàn giao trang Website khi đã hoàn chỉnh cho khách
Theo dõi và hỗ trợ Website cho khách
Hướng dẫn khách sử dụng trang Website hiệu quả nhất
Các công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Làm việc theo nhóm, trách nhiệm xây dựng trong công việc
- Giao tiếp, vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc, mộc báo cáo thực tập
- Tham gia vào các hoạt động tâp thể, du lịch, teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

