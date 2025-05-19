Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, tòa nhà SaigonTel, CVPM Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng

Lên ý tưởng, tư vấn về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website

Lên bản demo gửi xuống bộ phận liên quan

Bàn giao trang Website khi đã hoàn chỉnh cho khách

Theo dõi và hỗ trợ Website cho khách

Hướng dẫn khách sử dụng trang Website hiệu quả nhất

Các công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu các công nghệ phần mềm website là lợi thế

-Làm việc theo nhóm, trách nhiệm xây dựng trong công việc

- Giao tiếp, vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Hỗ trợ lương theo năng lực ( 4tr - 10tr)

- Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc, mộc báo cáo thực tập

- Tham gia vào các hoạt động tâp thể, du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA

