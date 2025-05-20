Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 10, Tòa nhà Thủy Lợi 4, Số 102 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Làm việc tại trung tâm tư vấn tổng đài với đầy đủ trang thiết bị làm việc và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc.

Sử dụng hệ thống tổng đài tự động để liên hệ với khách hàng

Nguồn Data khách hàng sẽ do công ty cung cấp

Làm việc theo kịch bản có sẵn từ A đến Z

Thực hiện tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng những thông tin cần thiết để tiến hành đặt hàng sản phẩm và dịch vụ thông qua kênh tổng đài, email, zalo,...

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tư vấn là một lợi thế.

Chấp nhận các bạn sinh viên đợi bằng hoặc đi học (được nghỉ tối đa 1 ngày/ tuần)

Công ty đào tạo những ứng viên chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng có kỹ năng phù hợp, tinh thần học hỏi, chăm chỉ.

Giọng nói dễ nghe

Có kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Có trách nhiệm với công việc được giao

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng.

Làm việc tại công ty không đi thị trường

Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng hưởng 100% Thu nhập.

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin