Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lạc Long Quân, Phan Thiết, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cần thiết cho các hoạt động bán hàng.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng trên hệ thống quản lý dữ liệu.

Theo dõi và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Hỗ trợ trong việc lên kế hoạch và tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện.

Lập báo cáo, thống kê dữ liệu bán hàng định kỳ.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về du lịch.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được hưởng các phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.