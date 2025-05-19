Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH 4M F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 435 - 437 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Hỗ trợ kiểm kê, nhập – xuất hàng hóa theo yêu cầu

Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng quy định (theo chủng loại, mã hàng, vị trí, FIFO/LIFO…

Hỗ trợ ghi chép số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần mềm quản lý

Hỗ trợ kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập/xuất

Phối hợp với các bộ phận khác khi có yêu cầu xuất/nhập hàng

Tham gia kiểm kho định kỳ, xử lý hàng tồn, hàng lỗi theo hướng dẫn

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Thủ kho/Quản lý

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 trở lên hoặc vừa tốt nghiệp các ngành: Quản trị chuỗi cung ứng, Kinh tế, Logistics, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan

Có sức khỏe tốt, chịu được công việc di chuyển, sắp xếp hàng hóa

Tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn bài bản về quy trình quản lý kho

Môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp

Có xác nhận thực tập/sổ thực tập (nếu cần)

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập (tùy năng lực)

Hỗ trợ phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin