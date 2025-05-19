Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH 4M F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B
- Hồ Chí Minh: 435
- 437 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Hỗ trợ kiểm kê, nhập – xuất hàng hóa theo yêu cầu
Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng quy định (theo chủng loại, mã hàng, vị trí, FIFO/LIFO…
Hỗ trợ ghi chép số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần mềm quản lý
Hỗ trợ kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập/xuất
Phối hợp với các bộ phận khác khi có yêu cầu xuất/nhập hàng
Tham gia kiểm kho định kỳ, xử lý hàng tồn, hàng lỗi theo hướng dẫn
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Thủ kho/Quản lý
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khỏe tốt, chịu được công việc di chuyển, sắp xếp hàng hóa
Tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp
Có xác nhận thực tập/sổ thực tập (nếu cần)
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập (tùy năng lực)
Hỗ trợ phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
