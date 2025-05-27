Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS
- Hồ Chí Minh: Số 25 Đường 14, Khu dân cư Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức., Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Hỗ trợ lên ý tưởng và phát triển nội dung sáng tạo cho các kênh truyền thông (Facebook, TikTok, Instagram, v.v.).
2. Viết bài, chỉnh sửa nội dung và quản lý lịch đăng bài theo kế hoạch.
3. Hỗ trợ xây dựng video/ảnh minh họa cho nội dung truyền thông.
4. Tham gia brainstorm cùng team để đưa ra ý tưởng mới lạ, sáng tạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có khả năng viết lách, diễn đạt ý tưởng mạch lạc, rõ ràng.
3. Thành thạo các nền tảng MXH phổ biến (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube).
4. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc đam mê quay dựng video, chỉnh sửa ảnh/video cơ bản.
5. Chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi và mong muốn phát triển trong lĩnh vực content media.
Tại CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS Thì Được Hưởng Những Gì
2. Hỗ trợ phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung, cơ hội tham gia các dự án thực tế.
3. Có thể trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
4. Hỗ trợ phụ cấp/thưởng dựa trên năng lực và đóng góp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
