Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 25 Đường 14, Khu dân cư Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ lên ý tưởng và phát triển nội dung sáng tạo cho các kênh truyền thông (Facebook, TikTok, Instagram, v.v.).
2. Viết bài, chỉnh sửa nội dung và quản lý lịch đăng bài theo kế hoạch.
3. Hỗ trợ xây dựng video/ảnh minh họa cho nội dung truyền thông.
4. Tham gia brainstorm cùng team để đưa ra ý tưởng mới lạ, sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu thích sáng tạo nội dung, có gu thẩm mỹ và bắt trend tốt.
2. Có khả năng viết lách, diễn đạt ý tưởng mạch lạc, rõ ràng.
3. Thành thạo các nền tảng MXH phổ biến (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube).
4. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc đam mê quay dựng video, chỉnh sửa ảnh/video cơ bản.
5. Chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi và mong muốn phát triển trong lĩnh vực content media.

Tại CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi.
2. Hỗ trợ phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung, cơ hội tham gia các dự án thực tế.
3. Có thể trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
4. Hỗ trợ phụ cấp/thưởng dựa trên năng lực và đóng góp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS

CÔNG TY TNHH MTV PERCENT GROUPS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 25 Đường 14 Khu dân cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

