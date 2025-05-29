Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HAITAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 629 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận,, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

-Thực hiện đăng tải video đã có sẵn trên nền tảng TIKTOK.

-Edit video đơn giản (chỉ dùng autocut canva và nhạc của TIKTOK).

-Thống kế số liệu đăng tải vào bảng đã được giao.

-Đăng tải và phản hồi các bình luận.

Yêu Cầu Công Việc

-Biết sử dụng và am hiểu TIKTOK.

-Am hiểu chính sách hoạt động, các tạo trend của nền tảng tiktok.

-Có tư duy sáng tạo, bắt trend tốt, truyền tải được nội dung qua video.

Quyền Lợi

-Được làm việc trực tiếp với sếp người Trung, là môi trường lý tưởng cho những bạn đang cần môi trường giao tiếp Tiếng Trung.

-Sau thời gian thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức từ 3 tháng.

-Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

-Hỗ trợ đóng mộc nếu cần.

-Mức lương hỗ trợ: 4-5 triệu

Tham gia teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty: sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển

