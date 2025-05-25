Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72B Lê Văn sỹ, phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế hình ảnh/banner/background theo chương trình khuyến mãi

- Thiết kế 2D Animation sử dụng cho bài đăng stories Instagram

- Chèn thumbnails thay đổi hình ảnh cho phù hợp với các chương trình khuyến mãi đang chạy

- Quay/dựng/setup chụp hình sản phẩm cơ bản để tạo ra hình ảnh cho sản phẩm

- Xử lý hình ảnh lúc chụp quay - đảm bảo ánh sáng, setup, góc chụp quay

- Xử lý hình ảnh hậu kì sau khi chụp/quay để hoàn thiện sản phẩm

- Hỗ trợ dựng video/quay video với team content creator

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm 4 đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên các bạn sinh viên năm 4 hoặc đang chờ tốt nghiệp

- Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video: Canva/ Photoshop/ Capcut/ Ai/ After Effect

- Có khả năng edit video sẽ là một lợi thế

- Thực tập 6 tháng

- Có laptop cá nhân

- Làm việc full-time tại văn phòng (có thể nghỉ 1-2 buổi/tuần nếu vướng lịch học)

Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập 1,500,000 VNĐ/tháng (áp dụng với 3 tháng đầu tiên)

- Trợ cấp thực tập 2,000,000 VNĐ/tháng (áp dụng với 3 tháng tiếp theo)

- Hỗ trợ chi phí gửi xe.

- Đóng dấu mộc báo cáo thực tập sau 6 tháng thực tập.

- Internship Package (đồng phục) tại À Ơi Concept

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT

