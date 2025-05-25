Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72B Lê Văn sỹ, phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

- Thiết kế hình ảnh/banner/background theo chương trình khuyến mãi
- Thiết kế 2D Animation sử dụng cho bài đăng stories Instagram
- Chèn thumbnails thay đổi hình ảnh cho phù hợp với các chương trình khuyến mãi đang chạy
- Quay/dựng/setup chụp hình sản phẩm cơ bản để tạo ra hình ảnh cho sản phẩm
- Xử lý hình ảnh lúc chụp quay - đảm bảo ánh sáng, setup, góc chụp quay
- Xử lý hình ảnh hậu kì sau khi chụp/quay để hoàn thiện sản phẩm
- Hỗ trợ dựng video/quay video với team content creator

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên các bạn sinh viên năm 4 hoặc đang chờ tốt nghiệp
- Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video: Canva/ Photoshop/ Capcut/ Ai/ After Effect
- Có khả năng edit video sẽ là một lợi thế
- Thực tập 6 tháng
- Có laptop cá nhân
- Làm việc full-time tại văn phòng (có thể nghỉ 1-2 buổi/tuần nếu vướng lịch học)

Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập 1,500,000 VNĐ/tháng (áp dụng với 3 tháng đầu tiên)
- Trợ cấp thực tập 2,000,000 VNĐ/tháng (áp dụng với 3 tháng tiếp theo)
- Hỗ trợ chi phí gửi xe.
- Đóng dấu mộc báo cáo thực tập sau 6 tháng thực tập.
- Internship Package (đồng phục) tại À Ơi Concept
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4B Hồ Xuân Hương, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

