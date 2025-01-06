Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO
- Hồ Chí Minh: 214/5a Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Học tập và thực hiện phân tích, nghiên cứu - gom - nhóm từ khóa sẽ triển khai cho dự án; thực hiện tối ưu Onpage SEO, technical SEO cho website để thúc đẩy tổng thể thứ hạng từ khóa;
Phối hợp với bộ phận Content SEO để có các content chất lượng, đảm bảo deadline và chiến lược SEO;
Phối hợp với bộ phận Code và Design để tối ưu UX/UI;
Triển khai công việc liên quan tới xác thực – phát triển thương hiệu của website trong mắt người dùng trở nên uy tín (triển khai Entity);
Thực hiện việc Audit website định kỳ hằng tháng, quý và đưa cho quản lý cấp trên các vấn đề phát sinh, đề xuất phương án thực hiện;
Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó;
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê SEO & Digital Marketing.
Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên.
Có thể sử dụng được các công cụ photoshop hoặc canva...
Có khả năng viết lách, tinh thần học hỏi, thái độ làm việc tích cực.
Có khả năng tư duy, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến, tự học, chủ động trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc với máy tính tốt.
Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt.
Có laptop riêng.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết và các khoản khác theo quy định của công ty
Tham dự Company Trip hàng năm
Tham dự team building hàng năm
Vui chơi, họp nhóm mỗi tháng/tuần
Tham gia các buổi liên hoan, hoạt động giải trí, ngày lễ, ngày tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
