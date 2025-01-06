Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 214/5a Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Học tập và thực hiện phân tích, nghiên cứu - gom - nhóm từ khóa sẽ triển khai cho dự án; thực hiện tối ưu Onpage SEO, technical SEO cho website để thúc đẩy tổng thể thứ hạng từ khóa;

Phối hợp với bộ phận Content SEO để có các content chất lượng, đảm bảo deadline và chiến lược SEO;

Phối hợp với bộ phận Code và Design để tối ưu UX/UI;

Triển khai công việc liên quan tới xác thực – phát triển thương hiệu của website trong mắt người dùng trở nên uy tín (triển khai Entity);

Thực hiện việc Audit website định kỳ hằng tháng, quý và đưa cho quản lý cấp trên các vấn đề phát sinh, đề xuất phương án thực hiện;

Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó;

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian thực tập 3 tháng trước khi lên thử việc (có thể nhanh hơn nếu năng lực vượt trội)

Đam mê SEO & Digital Marketing.

Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên.

Có thể sử dụng được các công cụ photoshop hoặc canva...

Có khả năng viết lách, tinh thần học hỏi, thái độ làm việc tích cực.

Có khả năng tư duy, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến, tự học, chủ động trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc với máy tính tốt.

Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt.

Có laptop riêng.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương 100.000VND/1 ngày

Thưởng lễ, Tết và các khoản khác theo quy định của công ty

Tham dự Company Trip hàng năm

Tham dự team building hàng năm

Vui chơi, họp nhóm mỗi tháng/tuần

Tham gia các buổi liên hoan, hoạt động giải trí, ngày lễ, ngày tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEO

