Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LASUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 00 - 17h30). - Được đào tạo, hỗ trợ trong suốt quá trình thực tập - Cơ hội được rèn luyện kỹ năng, thực tế với chuyên ngành - Cơ hội được trở thành nhân viên của công ty sau thời gian thực tập, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc hỏi thăm các khách hàng về việc sử dụng dịch vụ của công ty

- Kết nối với các khách hàng mới để chăm sóc tư vấn dịch vụ

- Chăm sóc khách hàng của công ty và ghi nhận những phản hồi, than phiền về dịch vụ của công ty

- Soạn thảo các hồ sơ pháp lý với khách hàng

- Giao dịch với khách hàng về các thời hạn hồ sơ và tư vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm với các việc trên là một lợi thế

- Nếu chưa có hoặc sinh viên mới ra trường mà yêu thích công việc sẽ được đào tạo

- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc khách hàng, kinh doanh và hành chính

- Chịu khó và ham học hỏi và thật thà

Tại CÔNG TY TNHH LASUN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LASUN

