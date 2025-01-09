Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK
- Hồ Chí Minh: 38/10/22G Trần Khắc Chân, phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ quay các video ngắn theo kịch bản cho khách hàng, công ty.
- Quản lý kho hình ảnh, video của hệ thống team.
- Phối hợp với team Digital để nắm bắt nhu cầu của người xem.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hình ảnh và âm thanh.
- Phối hợp biên tập lại hình ảnh, đoạn phim sau khi ghi hình.
- Các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.
- Tuân thủ nội quy công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng phần mềm dựng video: Capcut
Có khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc đảm bảo deadline và chất lượng sản phẩm đầu ra.
Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch nghỉ mát cùng công ty
Các khóa học đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ CLICK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
