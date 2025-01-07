Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Fair Consulting Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Fair Consulting Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phòng 7, tầng 8, tòa nhà Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công tác chung bộ phận Thuế thu nhập cá nhân(sắp xếp hồ sơ, nhập liệu bảng lương, in ấn,...)
Học hỏi, sử dụng các phần mềm Thuế, trau dồi nghiệp vụ về thuế
Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến, phát triển các dự án
Các công việc khác (trao đổi trong buổi phỏng vấn)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên đại học năm 2,3,4 hoặc mới tốt nghiệp
• Chuyên ngành liên quan đến Tài chính, Kế toán, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
• Kỹ năng giao tiếp và tư duy logic tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
• Kỹ năng excel mức khá, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ
• Chuyên ngành liên quan đến Tài chính, Kế toán, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
• Kỹ năng giao tiếp và tư duy logic tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
• Kỹ năng excel mức khá, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ
Tại Công ty Cổ phần Fair Consulting Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Được hỗ trợ là 100,000 VND/ngày
Chú ý
Do thông tin khách hàng là bảo mật nên công ty sẽ không thể cung cấp hay xác nhận dữ liệu công ty cho thực tập sinh để làm báo cáo thực tập.
Chú ý
Do thông tin khách hàng là bảo mật nên công ty sẽ không thể cung cấp hay xác nhận dữ liệu công ty cho thực tập sinh để làm báo cáo thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Fair Consulting Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI