Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Fair Consulting Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 7, tầng 8, tòa nhà Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM, Quận 1, Quận 1

Hỗ trợ công tác chung bộ phận Thuế thu nhập cá nhân(sắp xếp hồ sơ, nhập liệu bảng lương, in ấn,...)

Học hỏi, sử dụng các phần mềm Thuế, trau dồi nghiệp vụ về thuế

Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến, phát triển các dự án

Các công việc khác (trao đổi trong buổi phỏng vấn)

• Sinh viên đại học năm 2,3,4 hoặc mới tốt nghiệp

• Chuyên ngành liên quan đến Tài chính, Kế toán, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

• Kỹ năng giao tiếp và tư duy logic tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

• Kỹ năng excel mức khá, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Công ty Cổ phần Fair Consulting Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hỗ trợ là 100,000 VND/ngày

Chú ý

Do thông tin khách hàng là bảo mật nên công ty sẽ không thể cung cấp hay xác nhận dữ liệu công ty cho thực tập sinh để làm báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Fair Consulting Việt Nam

