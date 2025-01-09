Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Thực hiện nghiên cứu, xác định đối tượng khách hàng hướng tới, kênh tiếp cận và hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch nội dung cho ngành hàng.

Sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông chính thống (tiktok, fanpage, instagram, zalo....).

Triển khai các hoạt động content marketing tăng tính tương tác và kết nối người dùng trên các nền tảng social network.

Triển khai hoạt động quảng bá thương hiệu, ngành hàng, khuyến mãi, sản phẩm mới.

Phối hợp với cộng tác viên để đảm bảo chất lượng nội dung đạt tiêu chuẩn, hiệu quả trên các phương tiện truyền thông.

Theo dõi quá trình triển khai và báo cáo hiệu quả.

Thực hiện việc chạy quảng cáo các kênh truyền thông online.

Có khả năng triển khai các công cụ media để phục vụ việc làm content.

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp có chuyên ngành Marketing hoặc liên quan.

Yêu thích ngành hàng đồ chơi, mô hình hoặc lifestyle

Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập hoặc dự án liên quan.

Nhiệt huyết, ham học hỏi, sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video và hình ảnh, phần mềm văn phòng

(Microsoft Office, Excel)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 5,000,000 VNĐ/tháng

Phụ cấp cơm trưa: 25,000 VNĐ/ngày

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin