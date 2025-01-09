Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
- Hồ Chí Minh: Số 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 5 Triệu
Thực hiện nghiên cứu, xác định đối tượng khách hàng hướng tới, kênh tiếp cận và hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch nội dung cho ngành hàng.
Sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông chính thống (tiktok, fanpage, instagram, zalo....).
Triển khai các hoạt động content marketing tăng tính tương tác và kết nối người dùng trên các nền tảng social network.
Triển khai hoạt động quảng bá thương hiệu, ngành hàng, khuyến mãi, sản phẩm mới.
Phối hợp với cộng tác viên để đảm bảo chất lượng nội dung đạt tiêu chuẩn, hiệu quả trên các phương tiện truyền thông.
Theo dõi quá trình triển khai và báo cáo hiệu quả.
Thực hiện việc chạy quảng cáo các kênh truyền thông online.
Có khả năng triển khai các công cụ media để phục vụ việc làm content.
Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích ngành hàng đồ chơi, mô hình hoặc lifestyle
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập hoặc dự án liên quan.
Nhiệt huyết, ham học hỏi, sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video và hình ảnh, phần mềm văn phòng
(Microsoft Office, Excel)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa: 25,000 VNĐ/ngày
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
