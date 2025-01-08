Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bùi Tá Hán, An Phú., Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tuyển dụng Idol Live Tiktok.

Liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn.

Thực hiện phỏng vấn, giới thiệu và hướng dẫn công việc.

Hỗ trợ quản lý Idol và các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Thái độ làm việc tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Chất giọng hay là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mức lương 35k/h.

Được thưởng thành tích nếu đạt kết quả tốt.

Được hướng dẫn về truyền thông và tuyển dụng,

Được hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng live.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.