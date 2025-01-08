Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bùi Tá Hán, An Phú., Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tuyển dụng Idol Live Tiktok.
Liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn.
Thực hiện phỏng vấn, giới thiệu và hướng dẫn công việc.
Hỗ trợ quản lý Idol và các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thái độ làm việc tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Chất giọng hay là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mức lương 35k/h.
Được thưởng thành tích nếu đạt kết quả tốt.
Được hướng dẫn về truyền thông và tuyển dụng,
Được hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng live.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC

CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 236 Bùi Tá Hán, An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

