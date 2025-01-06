Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
- Hồ Chí Minh: tòa nhà Sài Gòn Tel, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận thông tin khách hàng
Tư vấn triển khai phần mềm trang Website cho khách hàng
Tư vấn về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website
Test trang Website trước khi bàn giao cho khách hàng
Hướng dẫn khách hàng sử dụng trang Website hiệu quả nhất
Quản lý trang Website của khách hàng
Các công việc khác theo sự sắp xếp của công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không ngại học hỏi
Siêng năng chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì
Nếu làm việc tốt sẽ đượca giữ lại làm việc lâu dài
Môi trường thăng tiến cao
Được đào tạo khi vào làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
