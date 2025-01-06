Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tòa nhà Sài Gòn Tel, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng

Tư vấn triển khai phần mềm trang Website cho khách hàng

Tư vấn về bố cục, màu sắc, chức năng của trang Website

Test trang Website trước khi bàn giao cho khách hàng

Hướng dẫn khách hàng sử dụng trang Website hiệu quả nhất

Quản lý trang Website của khách hàng

Các công việc khác theo sự sắp xếp của công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc giờ hành chính (8h-17h) từ t2 đến sáng t7

Không ngại học hỏi

Siêng năng chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được xác nhận mộc thực tập sau 2 tháng làm việc

Nếu làm việc tốt sẽ đượca giữ lại làm việc lâu dài

Môi trường thăng tiến cao

Được đào tạo khi vào làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin