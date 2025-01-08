Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Năng Lượng Xanh An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế, khảo sát, và giám sát thi công các dự án năng lượng tái tạo.

Đồng hành cùng đội ngũ kỹ sư và giám đốc dự án trong việc triển khai các giải pháp kỹ thuật sáng tạo.

Khảo sát hệ thống điện, phân tích hiệu suất năng lượng.

Thiết kế hệ thống Solar bằng các phần mềm chuyên nghiệp (PV-SOL, AutoCAD, SketchUp).

Giám sát thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

Tham gia vào sứ mệnh lớn lao của AG Green Energy: Better Business, Better Planet, góp phần tạo nên những doanh nghiệp xanh và giảm thiểu khí thải CO2.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Điện, Điện tử, Năng lượng tái tạo, Kỹ thuật công trình.

Có nền tảng kiến thức kỹ thuật vững chắc và tư duy logic tốt.

Đam mê các giải pháp năng lượng tái tạo và mong muốn tạo sự khác biệt cho môi trường.

Thái độ học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo các phần mềm kỹ thuật như AutoCAD, PV-SOL là một lợi thế lớn.

Tại Công ty TNHH Năng Lượng Xanh An Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Hỗ trợ kinh phí nếu bạn tham gia trực tiếp tạo ra giá trị cho công ty.

Thưởng thêm nếu hoàn thành tốt các công việc được giao trong dự án thực tế.

Lộ trình thăng tiến:

Từ Thực Tập Sinh → Kỹ Sư Chính Thức → Leader → Giám Đốc Dự Án → Giám Đốc Ngành/Vùng.

Cơ hội phát triển đến ESOP (cổ phần ưu đãi) và chia sẻ lợi nhuận với công ty, giúp bạn trở thành cổ đông trụ cột khi đạt vai trò lãnh đạo.

Cơ hội học hỏi:

Làm việc với các chuyên gia kỹ thuật, đội ngũ giàu kinh nghiệm và các dự án quy mô lớn.

Được đào tạo bài bản qua các chương trình học chuyên sâu về năng lượng tái tạo và quản lý dự án.

Môi trường làm việc:

AG luôn tìm kiếm và tôn trọng những người có năng lực thực sự.

Bạn sẽ được thử sức, sáng tạo, và đóng góp vào những giải pháp thực tế cho một Việt Nam xanh hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Năng Lượng Xanh An Gia

